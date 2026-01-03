Conferenza Florida. Dan Caine: “Abbiamo atteso oltre una settimana prima di intervenire in Venezuela”

AgenPress. Il capo di Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, Dan Caine, ha confermato che le forze militari hanno atteso per oltre una settimana che il tempo migliorasse.

“Il meteo in Venezuela è sempre un fattore determinante in questo periodo dell’anno e, durante le settimane tra Natale e Capodanno, gli uomini e le donne dell’esercito degli Stati Uniti sono rimasti pronti, aspettando pazientemente che si verificassero i giusti fattori scatenanti e che il presidente ci ordinasse di entrare in azione”, ha detto Caine ai giornalisti.

“Ieri sera il tempo è migliorato quel tanto che bastava, aprendo un varco che solo gli aviatori più esperti del mondo avrebbero potuto percorrere”, ha aggiunto.

Caine ha affermato che Trump ha dato l’ordine di partire alle 22:46 di venerdì sera e che le forze militari sono arrivate al complesso di Maduro all’1:01 di sabato mattina. Alle 3:29 di sabato mattina, ha aggiunto Caine, le forze militari erano di nuovo in mare con Maduro e Flores.