Grottaglie. Pagine di Puglia-Rassegna di pensieri e parole con Pierfranco Bruni e il suo Giacomo Casanova antirivoluzionario

AgenPress. Dopo i cinque appuntamenti in biblioteca, la rassegna prosegue nella suggestiva cornice del Castello Episcopio. Infatti Venerdì 22 maggio ore 10.00 è programnata la presentazione del saggio racconto: “Casanova, il seduttore nobile” di Pierfranco Bruni. (Solfanelli Editore, 2025).

Un ritratto inedito di Giacomo Casanova: non il semplice seduttore consegnato al mito, ma un viandante del pensiero, interprete del suo tempo, uomo di libertà e profonda cultura classica.

Tra filosofia, teologia e poesia, il libro attraversa il mistero dell’esistenza con un linguaggio evocativo e intenso, arricchito da immaginarie lettere a Henriette che donano all’opera un forte respiro lirico.

Un libro che ha fatto molto discutere proprio nell’anno casanoviano, a Trecento anni dalla nascita, perché Bruni ha portano sulla scena del dibattito non solo il seduttore ma soprattutto il filosofo e l’antirivoluzionario in una epoca qual è quella della Rivoluzione Francese. Il racconto di Bruni mette in evidenza molti di questi aspetti.

Ore 18:00 – Castello Episcopio – Largo Maria Immacolata, Grottaglie.

La rassegna “Pagine di Puglia” è promossa dal Comune di Grottaglie – Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, in collaborazione con CoopCulture, Presidio del Libro, scuole e istituzioni del territorio, Comune di Grottaglie WeAreinPuglia Raffaella Capriglia, Presidio del libro Grottaglie Edizioni Solfanelli.