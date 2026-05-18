Modena, Sardone (Lega): “Insulti a Gesù e minacce ai cristiani da parte dell’attentatore. Sinistra ha ancora di negare pericoli dell’Islam”

AgenPress. “Quello che Salim El Koudri ha scritto in una mail indirizzata all’Università di Modena non solo è di una gravità inaudita ma smaschera l’altrettanto pericoloso buonismo della sinistra filo-Islam: dare dei ‘bastardi’ ai cristiani e invocare le fiamme per Gesù Cristo non è derubricabile ai pensieri di un pazzo, soprattutto visto quanto successo sabato, ovvero un vero e proprio attentato compiuto con le stesse modalità già viste purtroppo a Nizza, Berlino, Londra, Stoccolma, Barcellona.

Pd e compagni negheranno ancora i rischi connessi a quelle seconde generazioni di italiani che tutto sono tranne che integrate e integrabili? Oppure secondo loro darci dei “bastardi” è una forma di affetto? L’odio che personaggi come Salim El Koudri nutrono verso l’Occidente e verso le nostre radici e tradizioni è lampante: far finta di nulla e gridare al razzismo per raccattare voti all’interno di quello stesso mondo che ci vorrebbe morti è deleterio. Ma ancora più grave è che a sinistra non si siano accorti che facendo così i lupi solitari saranno sempre di più”.

Così in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e vicesegretario Lega.