Conferenza Florida. Trump: “E’ stato un assalto spettacolare che non si vedeva dai tempi della Seconda Guerra Mondiale”

AgenPress. Durante una conferenza stampa da Mar-a-Lago, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato l’operazione in Venezuela che ha portato alla cattura di Maduro e la moglie.

L’attacco è stato un’operazione militare straordinaria, un assalto spettacolare che non si vedeva dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ha detto il presidente Usa.

“Abbiamo esercitato un potere militare schiacciante, colpendo simultaneamente via terra, via aria e via mare per catturare Nicolas Maduro.

Per Trump era un’azione necessaria, considerando che la maggior parte delle navi cariche di droga che arrivano dal Venezuela. “I nostri ragazzi sono stati incredibili: hanno condotto una missione senza precedenti nei cieli e sul terreno, dimostrando al mondo la nostra forza”, ha detto Trump.

Il presidente Usa ha poi detto che per il momento gli Stati Uniti governeranno il Paese fino alla transizione di un nuovo governo, che non sarà una replica di quello di Maduro.

L’ormai decaduto presidente venezuelano è viaggio verso gli Usa dove sarà incriminato con le accuse di narcotraffico.

