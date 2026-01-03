Conferenza Florida. Trump: “La CIA ha schierato in Venezuela una piccola squadra clandestina in grado di fornire informazioni sui movimenti di Maduro”

AgenPress. “Il regime di Maduro ha svuotato le prigioni, ha inviato i suoi mostri peggiori e più violenti negli Stati Uniti per rubare vite americane, e provenivano da istituti psichiatrici e manicomi. Provenivano da prigioni e galere”.

Il presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver autorizzato un’azione segreta della CIA in Venezuela, ma non ha specificato di cosa si trattasse.

Una fonte a conoscenza della questione ha dichiarato sabato che la CIA ha schierato sul campo in Venezuela, a partire da agosto, una piccola squadra clandestina in grado di fornire “straordinarie informazioni” sui movimenti di Maduro, rendendo la sua cattura “semplice”.