Conferenza Florida. Trump: “La CIA ha schierato in Venezuela una piccola squadra clandestina in grado di fornire informazioni sui movimenti di Maduro”

Speciali Agenpress
redazione
Da redazione
AgenPress. “Il regime di Maduro ha svuotato le prigioni, ha inviato i suoi mostri peggiori e più violenti negli Stati Uniti per rubare vite americane, e provenivano da istituti psichiatrici e manicomi. Provenivano da prigioni e galere”.

Il presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver autorizzato un’azione segreta della CIA in Venezuela, ma non ha specificato di cosa si trattasse.

Una fonte a conoscenza della questione ha dichiarato sabato che la CIA ha schierato sul campo in Venezuela, a partire da agosto, una piccola squadra clandestina in grado di fornire “straordinarie informazioni” sui movimenti di Maduro, rendendo la sua cattura “semplice”.

