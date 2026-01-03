Conferenza Florida. Trump: “Non ho parlato con Putin dell’operazione”

AgenPress. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump ha detto che non ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin dell’operazione in Venezuela.

Il presidente Usa ha ribadito che non è molto contento di come stanno andando le cose tra Russia e Ucraina per il raggiungimento dell’accordo sul piano di pace, ribadendo che la colpa della guerra è dell’amministrazione precedente, di Biden, e che questo è un conflitto che non ci sarebbe mai stato se lui fosse stato al potere.

Sulla vendita del petrolio venezuelano a Mosca, Trump ha aggiunto che ne sarà venduto molto di più di quanto fatto finora perché Caracas non aveva le strutture adatte.