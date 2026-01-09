Conferenza stampa. Agenzia delle Entrate, Meloni: “Nel quartiere nel quale io abito non c’è neanche una casa accatastata a livello A8”

Si è tenuta, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione Stampa Parlamentare

AgenPress. Io avrei brigato con l’Agenzia delle Entrate per far accatastare casa mia in una classe catastale diversa da quella che casa mia meriterebbe? Perché avete presentato questa come una grande inchiesta e mi stupisce che lei oggi non me ne chieda conto. Probabilmente lei non me ne chiede conto perché non era una grande inchiesta.

Probabilmente lei non me ne chiede conto perché chiunque avesse voluto fare una proprio velocissima, brevissima, verifica su questo tema, si sarebbe reso conto che nel quartiere nel quale io abito, fuori dal Raccordo Anulare, non c’è neanche una casa accatastata a livello A8, cioè dove voi ritenete che l’Agenzia delle Entrate dovesse accatastare casa mia e che io abbia brigato per non farlo fare, non ce n’è neanche una e ci sono case più grandi della mia.

E in tutto il Municipio nel quale abito, ci sono due case accatastate A8 e una è la villa di un famoso calciatore con i campi da tennis dentro. Quindi non ho capito se lo scoop era che l’Agenzia delle Entrate deve accatastare casa della Meloni perché la Meloni non ci sta esattamente simpatica in una classe nella quale paga più tasse o se il vostro scoop era effettivamente una cosa seria.

Mi perdoni ma ho approfittato per rispondere a una delle tante menzogne che ho sentito raccontare e alle accuse infamanti che ho sentito raccontare sul mio conto in questi anni.