Conferenza stampa. Gaza, Meloni: “Abbiamo stanziato ulteriori 25 milioni di euro per fare fronte sempre alle esigenze della popolazione”

Si è tenuta, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione Stampa Parlamentare

AgenPress. Non è sparita dai nostri radar la questione, noi continuiamo a occuparcene quasi quotidianamente, soprattutto nel tentativo di rendere effettivo un piano di pace, di andare avanti nel percorso verso la pace.

Percorso che io ho sempre definito un’occasione che potrebbe non tornare da una parte, ma anche un percorso molto complesso e una tregua molto fragile. È la ragione per la quale credo che l’Italia debba mettere tutto il suo impegno.

Nelle ultime settimane, per dire, la nostra cooperazione ha stanziato ulteriori 25 milioni di euro per fare fronte sempre alle esigenze della popolazione; ma ancora più importante dal mio punto di vista, noi stiamo dando la disponibilità dei nostri Carabinieri a formare le prime 50 forze di sicurezza palestinese in Giordania.

E credo che se questo si dovesse materializzare come penso nelle prossime settimane noi saremmo la prima Nazione europea a dare un contributo fattivo e concreto alla sicurezza della Striscia e all’implementazione del piano di pace. Chiaramente parliamo di forze di sicurezza che vengono formate per poi garantire la sicurezza della Striscia.

Siamo la prima Nazione europea, saremo la prima Nazione europea, non è una cosa che mi stupisce. Io sono convinta che l’Italia possa giocare un ruolo assolutamente unico e fondamentale in questo delicato e molto importante percorso, perché noi siamo rispettati da tutti gli attori in campo, da tutti gli attori della regione: da Israele, ma anche dall’Autorità Nazionale Palestinese, come ha dimostrato anche la presenza del Presidente Abu Mazen ad Atreju e non solo, i Paesi del Golfo, come ha dimostrato il fatto che l’Italia è stata invitata – prima volta per la nostra Nazione – al Consiglio di Cooperazione del Golfo come ospite d’onore. Penso che questo rispetto del quale godiamo debba essere utilizzato positivamente al massimo.