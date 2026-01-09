Conferenza stampa. Piano Casa, Meloni: “Il nostro obiettivo è mettere a disposizione centomila nuovi appartamenti”

Si è tenuta, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione Stampa Parlamentare

AgenPress. Per quello che riguarda l’emergenza abitativa siamo in dirittura d’arrivo con la presentazione del Piano Casa. E’ un progetto molto ampio al quale stiamo lavorando insieme al Ministro Salvini che voglio ringraziare, ci lavoriamo da diverso tempo, con la collaborazione del Ministro Foti ma anche con la collaborazione di molti pezzi dei corpi intermedi e della società civile, penso a Confindustria ma non solo, c’è anche per dire una disponibilità della Conferenza Episcopale Italiana su questo tema, quindi penso che si possa lavorare insieme al Sistema Italia e presentare un pacchetto molto articolato che non le anticipo perché chiaramente sarà oggetto di una apposita conferenza stampa, un progetto al quale io tengo moltissimo.

Credo che ci arriveremo nelle prossime settimane, posso anticiparle qual è il mio obiettivo però, il nostro obiettivo, un obiettivo mio, del Ministro Salvini e degli altri componenti del Governo.

Il nostro obiettivo è mettere in campo un progetto che possa arrivare a mettere a disposizione centomila nuovi appartamenti, case a prezzi calmierati ragionevolmente nei prossimi dieci anni al netto delle case popolari, altro tema del quale il Piano Casa intende occuparsi.