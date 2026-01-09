Conferenza stampa. Russia, Meloni: “L’ultima cosa che voglio fare io nella vita è un favore a Putin”

Si è tenuta, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione Stampa Parlamentare

AgenPress. I soldati sono i primi che capiscono quanto le forze armate siano fondamentali per costruire pace e non semplicemente per fare la guerra. Dopodiché, per quello che riguarda la Russia nel G8 e i contatti con Putin, Salvini ha fatto una riflessione sui rapporti dell’Italia come Macron l’ha fatta per esempio sui rapporti con l’Europa, nel senso che, e su questo al di là di quelli che sono i rapporti italiani, perché noi siamo in un ambito che è quello anche della cooperazione dell’Unione europea.

Penso che però Macron abbia ragione su questo, cioè io credo sia arrivato il momento in cui anche l’Europa parli con la Russia. Perché se l’Europa decide di partecipare a questa fase di negoziazioni parlando solo con una delle due parti in campo temo che alla fine il contributo positivo che può portare sia limitato. Dopodiché però dov’è il problema di questo? Il problema di questo è chi lo deve fare. Perché se noi facessimo l’errore di decidere da una parte di riaprire le interlocuzioni con la Russia e dall’altra di andare in ordine sparso mentre lo facciamo, noi faremo un favore a Putin.

E l’ultima cosa che voglio fare io nella vita è un favore a Putin. Noi abbiamo avuto questo problema dall’inizio delle negoziazioni, sono molte le voci che parlano, sono molti i formati che esistono, è la ragione per la quale io sono sempre stata favorevole all’indicazione di un inviato speciale dell’Europa sulla questione ucraina. Cioè una persona che ci consentisse di fare la sintesi, ma di parlare con una voce sola. È questa è la vera questione che ci mette in difficoltà.

Dopodiché, i rapporti con l’Italia, la Russia nel G7, quello che accadrà in futuro, questo ne parliamo quando abbiamo un percorso di pace, cioè quando abbiamo una pace, ma le dico di più, ne parliamo anche sulla base di quali sono le condizioni a cui si è chiusa una pace.

Quindi per ora mi pare assolutamente prematuro, oggi mi sembrerebbe impossibile l’ingresso della Russia nel G7 per esempio, dopodiché sono tutti i temi che si apriranno quando e se dovesse esserci una pace e ripeto, anche sulla base di come si ottiene, a quali condizioni si ottiene.