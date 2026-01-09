Iran. Ali Khamenei: “I manifestanti agiscono per contro del presidente Donald Trump”

Decine di persone sono state uccise nella violenta repressione delle forze di sicurezza iraniane

AgenPress. La guida suprema dell’Iran ha adottato una linea dura nei confronti dei manifestanti che stanno scuotendo la Repubblica islamica, accusandoli di agire per conto del presidente Donald Trump, mentre le autorità lottano per contenere i disordini e isolano il paese dal mondo.

Nel suo primo importante discorso alla nazione da quando sono scoppiate le proteste su larga scala quasi due settimane fa, l’ayatollah Ali Khamenei ha affermato che i manifestanti stavano “rovinando le proprie strade per far felice il presidente di un altro Paese”.

Dopo le ripetute minacce di intervento di Trump, Khamenei ha affermato che il presidente dovrebbe concentrarsi sui problemi del suo Paese.

Il breve discorso è stato trasmesso dalla televisione di Stato dopo la notte più intensa dell’ondata di disordini, iniziata come protesta contro la difficile economia del Paese, ma che si è trasformata in una sfida più ampia al regime clericale al potere.

Khamenei ha fatto sapere che le autorità intensificheranno la repressione delle manifestazioni, bloccando Internet in tutto il Paese e impedendo alle chiamate internazionali di raggiungere il Paese.

Secondo i video pubblicati online, enormi folle si sono riversate nelle strade della capitale Teheran e di altre città tra giovedì sera e venerdì, in una delle più grandi dimostrazioni di forza contro l’establishment religioso del Paese degli ultimi anni. Decine di persone sono già state uccise nella violenta repressione delle forze di sicurezza.

Le proteste sono iniziate nel cuore della capitale a causa del crollo della valuta iraniana e dell’impennata dei prezzi. Da allora si sono ampliate, con dimostranti che hanno scandito slogan contro Khamenei, la massima autorità del Paese, a Teheran e in altre città.

Alcuni hanno gridato il loro sostegno al defunto ex scià, Mohammad Reza Pahlavi, un gesto che in passato avrebbe potuto comportare una condanna a morte. Reza Pahlavi, il figlio in esilio dello scià, ha esortato i suoi sostenitori a scendere in piazza.

NetBlocks, un gruppo di monitoraggio di Internet, ha dichiarato su X che la rete Internet era stata completamente interrotta in tutto il Paese nel primo pomeriggio di giovedì, una tattica che i funzionari hanno utilizzato durante le proteste passate per impedire che i disordini si diffondessero e che i video delle violenze trapelassero dal Paese, affermano gli analisti.

L’Iran “si trova ora nel mezzo di un blackout di Internet a livello nazionale”, ha affermato il gruppo.

Dopo 12 giorni, le autorità hanno faticato a contenere le proteste e gli alti funzionari hanno dato messaggi contrastanti su come gestire i disordini.

Il presidente Masoud Pezeshkian ha affermato che le preoccupazioni dei manifestanti dovrebbero essere prese in considerazione, mentre i sostenitori della linea dura hanno lanciato severi avvertimenti e hanno affermato che agenti stranieri stavano alimentando i disordini.

Hadi Ghaemi, direttore esecutivo del Center for Human Rights in Iran, un gruppo di pressione con sede a New York, ha dichiarato in un’intervista telefonica: “Sappiamo che il presidente non ha realmente il controllo della situazione in momenti come questo”.

Secondo le organizzazioni per i diritti umani, le forze di sicurezza non si sono tirate indietro. Amnesty International ha dichiarato giovedì in un comunicato stampa che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e la polizia “hanno utilizzato illegalmente fucili, fucili da caccia caricati con pallini di metallo, idranti, gas lacrimogeni e percosse per disperdere, intimidire e punire manifestanti in gran parte pacifici”.

Le autorità hanno anche cercato di insabbiare le uccisioni, ha affermato Amnesty, costringendo le famiglie di alcune vittime a rilasciare interviste ai media statali, incolpando incidenti o altri manifestanti. Le autorità hanno minacciato sepolture segrete se i familiari non avessero obbedito, ha affermato l’organizzazione.

Il gruppo ha aggiunto che si sono verificati “arresti arbitrari di massa”.

L’Organizzazione Hengaw per i diritti umani, un gruppo di controllo curdo registrato in Norvegia che monitora le violazioni dei diritti in tutto l’Iran, ha riferito giovedì che le forze di sicurezza hanno ucciso 42 persone durante le proteste, tra cui sei bambini.

I video circolati online giovedì mostravano grandi raduni di manifestanti nelle principali città di Teheran, Mashhad (a lungo considerata un baluardo conservatore del sostegno governativo) e Isfahan, oltre a città più piccole come Kermanshah nell’Iran occidentale, dove i dimostranti gridavano “Morte al dittatore”.