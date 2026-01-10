La sigaretta contro il regime: la nuova protesta virale delle donne iraniane

AgenPress. Una sigaretta accesa come atto politico. È questa la nuova forma di protesta che sta infiammando i social network e che vede protagoniste le donne iraniane residenti all’estero, impegnate in una simbolica ma potente sfida al regime di Teheran.

Nei video diventati virali, giovani donne si riprendono mentre accendono una sigaretta utilizzando un’immagine in fiamme della Guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei.

Le immagini, rilanciate da media internazionali come il Daily Mail ed Euronews, hanno rapidamente fatto il giro del mondo, trasformandosi in un nuovo simbolo della resistenza femminile contro le rigide imposizioni della Repubblica islamica. Un gesto che unisce due violazioni gravi secondo la legge iraniana: fumare, pratica fortemente stigmatizzata per le donne, e bruciare l’effigie del leader supremo, considerato un reato penale.

La forza di questa protesta sta proprio nella sua carica simbolica. La sigaretta diventa uno strumento di ribellione, un atto quotidiano che, nel contesto iraniano, assume il valore di una sfida aperta al potere religioso e politico. Accenderla con l’immagine della Guida suprema in fiamme significa rifiutare l’autorità che controlla i corpi, le libertà e le scelte delle donne.

Questa nuova ondata di dissenso si inserisce nel solco delle proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini nel 2022, che hanno segnato un punto di non ritorno nel rapporto tra il regime e una parte sempre più ampia della società civile, in particolare femminile. Anche dall’esilio, molte iraniane continuano a denunciare le restrizioni e le violenze subite da chi vive ancora nel Paese.

I video, brevi ma di forte impatto visivo, dimostrano come i social network restino uno spazio fondamentale di mobilitazione e denuncia, capace di aggirare la censura e di attirare l’attenzione internazionale. Una sigaretta accesa, in questo caso, non è un semplice gesto provocatorio, ma un messaggio chiaro: la protesta contro il regime iraniano continua, assume nuove forme e non intende spegnersi.