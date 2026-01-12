Convocazione del Consiglio dei Ministri

AgenPress. Il Consiglio dei Ministri è convocato oggi, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 15.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:
- SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Disposizioni in materia di riconoscimento e tutela del caregiver familiare (DISABILITÀ);
- SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per l’adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale (SALUTE);
- SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento concernente modifiche dello Statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù – ESAME PRELIMINARE (SPORT E GIOVANI);
- LEGGI REGIONALI;
- VARIE ED EVENTUALI.