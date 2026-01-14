Morte Valeria Fedeli: Rojc (Pd), ricorderò il nostro ultimo abbraccio

AgenPress. “Ricorderò il nostro incontro qualche mese fa, quando ci siamo promesse di rivederci e ci siamo scambiate un intenso abbraccio che poi è stato l’ultimo. Scompare una vera combattente, una collega di grande esperienza attenta al dolore degli altri, si è sempre battuta per i diritti delle donne, nel sindacato, nel mondo della scuola”.

La senatrice Tatjana Rojc (Pd) ricorda la figura dell’ex senatrice e ministra dem Valeria Fedeli scomparsa stamane a Roma.

Esprimendo “vicinanza al marito Achille Passoni e alla famiglia” Rojc rievoca la presenza a Trieste di Valeria Fedeli che “è stata il primo ministro dell’Istruzione italiano a visitare le istituzioni formative della comunità slovena del Friuli Venezia Giulia”.