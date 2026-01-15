Tragico epilogo per la scomparsa di Annabella Martinelli nel Padovano

AgenPress. Un dramma ha scosso il Veneto: Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza originaria di Padova e iscritta all’Università di Bologna, è stata trovata morta impiccata in una zona boschiva dei Colli Euganei, nel Padovano, a poca distanza dal luogo in cui era stata ritrovata la sua bicicletta.

La giovane era scomparsa la sera del 6 gennaio 2026. Quel giorno aveva lasciato casa a Teolo, comune in provincia di Padova, in sella alla sua bicicletta viola per uscire, forse per una semplice passeggiata serale. Le immagini delle videocamere di sorveglianza l’hanno ripresa più volte tra le 22:00 e le 23:00 mentre pedalava nella zona tra Padova e Teolo, con uno zaino e due cartoni di pizza sul portapacchi.

La bicicletta fu poi ritrovata, chiusa con un lucchetto, in una zona isolata vicino ai Colli Euganei; da quel momento, però, di Annabella non si avevano più notizie.

Per giorni numerose squadre – composte da carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, volontari e unità cinofile – hanno perlustrato il vasto territorio dei Colli Euganei senza successo, alimentando un crescente senso di angoscia tra familiari, amici e l’intera comunità.

Fin dall’inizio le autorità avevano aperto un fascicolo per sequestro di persona contro ignoti, per consentire accertamenti più approfonditi sulle comunicazioni telefoniche e sugli spostamenti prima della sparizione.

Una testimone, una studentessa di 19 anni, ha raccontato di aver incrociato Annabella la stessa sera della scomparsa mentre si trovava a Teolo e le chiese se avesse bisogno di aiuto; secondo il racconto, la 22enne appariva tranquilla.

Un passante ha notato la presenza del corpo di Annabella appeso a un albero e ha immediatamente allertato le autorità. Il ritrovamento è avvenuto in una parte impervia dei Colli Euganei, a meno di un chilometro dal luogo in cui era stata recuperata la sua bicicletta.

Sul posto si sono recati il Procuratore della Repubblica di Padova, i carabinieri e il medico legale, che stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire le cause e le circostanze della morte.

La notizia della morte ha provocato profonda commozione nella comunità locale, tra i colleghi universitari e sulle piattaforme social, dove amici e conoscenti ricordano Annabella come una ragazza vivace e dedita allo studio. Le autorità mantengono alta l’attenzione sulle indagini per comprendere tutti i dettagli di questa vicenda ancora avvolta da molte domande.