Aggressioni nei pronto soccorso: Zappone (FdI): “Bene i braccialetti SOS alla ASL di Latina. La sicurezza di operatori e pazienti è una priorità della Regione”

AgenPress. “L’introduzione dei braccialetti SOS per medici e infermieri nei pronto soccorso della ASL di Latina rappresenta un passo concreto e necessario nella direzione della tutela del personale sanitario e dei pazienti”.

Lo dichiara Emanuela Zappone, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commentando la notizia relativa alle nuove misure di sicurezza adottate negli ospedali del territorio. “Le aggressioni nelle strutture sanitarie – prosegue Zappone – sono un fenomeno grave e inaccettabile, che mina la serenità di chi lavora quotidianamente per garantire il diritto alla salute. È dovere delle istituzioni intervenire con strumenti efficaci e strutturali”.

“La sicurezza del personale sanitario e dei cittadini è una delle priorità politiche indicate con chiarezza dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. In questo solco si colloca anche la riattivazione dei posti di polizia all’interno degli ospedali, resa possibile grazie a un’azione sinergica tra il Ministero dell’Interno e la Regione Lazio”.

“In questo contesto – conclude il consigliere – va espresso un plauso alla ASL di Latina e alla direttrice generale Sabrina Cenciarelli per l’iniziativa dei braccialetti SOS, che rappresenta una risposta concreta e tempestiva a tutela degli operatori sanitari e dei cittadini”.