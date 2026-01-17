Il Prof. Foad Aodi nominato Direttore del Centro Internazionale per le Scienze delle Piramidi e l’Etica della Scienza per le Relazioni Internazionali e il Settore Media

AgenPress. Il Prof. Foad Aodi, medico-fisiatra, giornalista, esperto di comunicazione internazionale e salute globale, presidente di AMSI, direttore responsabile di AISC News, vice direttore di AgenPress, membro del Registro degli Esperti FNOMCeO e docente presso l’Università di Roma Tor Vergata, è stato nominato Direttore dell’Ufficio Esecutivo e Segretario Generale per le Relazioni Internazionali e il Settore Media del “Centro Internazionale per le Scienze delle Piramidi e l’Etica della Scienza”.

La nomina è avvenuta su proposta del Presidente del Centro, dott. Ahmed Naser, e rappresenta un importante riconoscimento internazionale del profilo professionale e dell’impegno pluriennale di Aodi nel campo del dialogo interculturale, della cooperazione internazionale e della divulgazione scientifica e culturale tra Europa, Mediterraneo e mondo arabo.

Il nuovo incarico ha l’obiettivo di rafforzare la strategia comunicativa, informativa e istituzionale del Centro, valorizzando le ricerche archeologiche, storiche e scientifiche legate al patrimonio delle piramidi egiziane e promuovendo un approccio etico, rigoroso e multidisciplinare alla conoscenza scientifica.

Nel suo ruolo di direttore operativo per l’informazione e le relazioni internazionali, Aodi coordinerà:

le attività editoriali e di comunicazione del Centro;

i rapporti con i media nazionali e internazionali;

la produzione di contenuti informativi e divulgativi destinati a un pubblico globale;

le iniziative di cooperazione accademica e scientifica.

Particolare attenzione sarà dedicata alla divulgazione scientifica di qualità, al contrasto della disinformazione nel campo storico-archeologico e alla costruzione di reti di collaborazione tra istituzioni culturali, università, centri di ricerca e mondo dell’informazione.

La nomina di Foad Aodi rafforza inoltre il legame tra informazione indipendente, ricerca scientifica e diplomazia culturale, contribuendo a fare dell’Egitto e del suo straordinario patrimonio storico un punto di riferimento internazionale per lo studio, la ricerca e la comunicazione culturale.

«Questa nomina – dichiara Foad Aodi – rappresenta per me un motivo di grande orgoglio e responsabilità. È una conferma ulteriore della validità del modello italiano, in particolare nel campo della sanità, della ricerca e della comunicazione scientifica, e del suo apprezzamento nei nostri Paesi di origine. Continuerò a impegnarmi nella divulgazione delle buone pratiche italiane in tutti i settori a livello internazionale. Ringrazio il dott. Ahmed Naser per questo importante riconoscimento al lavoro svolto in questi anni».

Con questo incarico, Foad Aodi consolida il suo ruolo di figura di riferimento nel panorama dell’informazione e della cooperazione internazionale, confermando una visione orientata al dialogo tra culture, alla conoscenza scientifica e alla valorizzazione del patrimonio storico dell’umanità.