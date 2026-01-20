Davos. Macron: “Preferiamo il rispetto ai bulli. L’Unione Europea non dovrebbe soccombere al diritto del più forte”

AgenPress. “La Francia e l’Europa sono impegnate a favore della sovranità e dell’indipendenza nazionale, così come delle Nazioni Unite e della sua Carta”, ha sottolineato il presidente francese, Emmanuel Macron, mentre la sua controparte americana vuole creare un nuovo “Consiglio per la Pace” globale sotto il suo pieno controllo. Il presidente francese ha sottolineato di voler fare del G7, presieduto quest’anno dalla Francia, un “forum per un dialogo sincero” e per “soluzioni collettive e collaborative”.

Emmanuel Macron ha dichiarato di preferire “il rispetto ai bulli” nel suo discorso al World Economic Forum di Davos. Ha aggiunto che l’Unione Europea non dovrebbe soccombere al “diritto del più forte”, affermando che è scandaloso che l’UE prenda in considerazione l’utilizzo del suo “strumento anticoercitivo” contro gli Stati Uniti.

“Crediamo di aver bisogno di più crescita, di più stabilità in questo mondo, ma preferiamo il rispetto ai prepotenti”, ha dichiarato il presidente francese al World Economic Forum di Davos, parlando in inglese. “Preferiamo la scienza alle teorie del complotto e preferiamo lo stato di diritto alla barbarie”.

Parlando con i giornalisti, Macron ha anche sottolineato che non ha intenzione di parlare con Trump a Davos.