Ministro britannico: “Sarrebbe assurdo che Putin facesse parte del Consiglio per la pace”

AgenPress. La presenza del presidente russo Vladimir Putin nel Consiglio di pace che dovrebbe governare la Striscia di Gaza sarebbe “assurda”, ha affermato oggi Darren Jones, segretario capo del primo ministro britannico Keir Starmer.

“Putin non è un uomo di pace e sarebbe assurdo per lui far parte del Consiglio per la pace”, ha detto Jone aggiungendo che l’idea è “inaccettabile”.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato che Putin ha ricevuto un invito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a unirsi al neonato Consiglio per la pace, sebbene la Russia non abbia ancora risposto ufficialmente all’offerta.

Anche il Regno Unito non ha ancora risposto all’invito a unirsi al Consiglio per la Pace. Jones ha spiegato che i funzionari britannici sono in trattative con le loro controparti statunitensi per capire cosa comporterebbe l’adesione. Ha aggiunto che, sebbene Regno Unito e Stati Uniti condividano un “interesse comune” nel garantire la pace globale, il governo britannico non “parteciperà a ogni singola cosa a ogni singola condizione”.

Il Consiglio per la Pace è un’istituzione proposta dal presidente degli Stati Uniti. Il suo scopo è gestire la Striscia di Gaza e la ricostruzione di questo territorio palestinese dopo la guerra con Israele, ma anche contribuire alla risoluzione di altri conflitti in tutto il mondo. Trump ha invitato oltre 60 leader da tutto il mondo a partecipare al Consiglio.