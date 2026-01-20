Trump: “La Somalia non è nemmeno un Paese”. Anche se lo fosse è considerato forse il peggiore al mondo”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha partecipato oggi al briefing alla Casa Bianca per celebrare il primo anniversario del suo insediamento. Ha parlato per oltre un’ora, sottolineando le politiche sull’immigrazione della sua amministrazione e denigrando ripetutamente i somali.

Trump aveva già annunciato la cessazione della protezione per la popolazione somala del Minnesota, dichiarando: “Non li vogliamo nel nostro paese; la loro nazione fa schifo… Quando vengono dall’inferno, si lamentano, non fanno altro che lamentarsi, non li vogliamo qui. Lasciamo che tornino nel loro paese ”.

Oggi il presidente degli Stati Uniti ha mostrato le foto degli arrestati in Minnesota, riferendosi a “criminali, immigrati clandestini”, prendendo di mira in particolare sempre i somali.

“La Somalia non è nemmeno un Paese”, ha sostenuto. “Non ha nulla a che fare con un Paese. Anche se lo fosse, è considerato forse il peggiore al mondo”.

Ha continuato criticando la deputata Ilhan Omar, democratica del Minnesota, di origine somala, e ha accusato gli immigrati somali, definendoli “un sacco di persone con un QI molto basso”. La Somalia è un “posto terribile”. “L’unica cosa in cui sono bravi?: Sono bravi a piratare navi in ​​mare”.