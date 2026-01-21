type here...

Davos. La presidente della BCE Christine Lagarde abbandona la cena al World Economic Forum

Speciali Agenpress
redazione
Da redazione
AgenPress. La presidente della BCE Christine Lagarde ha abbandonato una cena al World Economic Forum durante un discorso critico nei confronti dell’Europa pronunciato dal segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick.
La cena era stata organizzata dal CEO di BlackRock Larry Fink, in qualità di co-presidente del WEF, a cui hanno partecipato tutti i principali membri del forum, insieme a capi di stato e altri dignitari.
Un paio di centinaia di persone erano state invitate alla cena. Fink ha concluso la cena prima del dessert, dopo l’episodio di proteste mentre la gente se ne andava.
Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002

