Davos. La presidente della BCE Christine Lagarde abbandona la cena al World Economic Forum

AgenPress. La presidente della BCE Christine Lagarde ha abbandonato una cena al World Economic Forum durante un discorso critico nei confronti dell’Europa pronunciato dal segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick.

La cena era stata organizzata dal CEO di BlackRock Larry Fink, in qualità di co-presidente del WEF, a cui hanno partecipato tutti i principali membri del forum, insieme a capi di stato e altri dignitari.