Davos. Trump: “E’ stato raggiunto un accordo quadro sulla Groenlandia”

AgenPress. Dopo settimane di retorica che hanno rischiato di provocare la rottura più profonda nelle relazioni transatlantiche degli ultimi decenni, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto marcia indietro sulle minacce di imporre dazi come leva per impadronirsi della Groenlandia, affermando che un accordo è in vista per porre fine alla disputa.
“Abbiamo definito il quadro di un futuro accordo per la Groenlandia e, di fatto, per l’intera regione artica”, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. “Sulla base di questo accordo, non imporrò i dazi la cui entrata in vigore era prevista per il 1° febbraio”.
Donald Trump ha rilasciato queste dichiarazioni dopo aver escluso l’ipotesi di prendere il territorio danese con la forza in un discorso tenuto al meeting annuale del World Economic Forum a Davos , in Svizzera, incontrando il Segretario generale della NATO Mark Rutte e riconoscendo il disagio dei mercati finanziari di fronte alle sue minacce.
Trump ha dichiarato di aver incaricato il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff di prendere parte alle discussioni e che avrebbe reso disponibili maggiori informazioni “man mano che le discussioni procederanno”.
“La gente pensava che avrei usato la forza, ma non sono obbligato a usarla”, ha detto Trump nel suo discorso. “Non voglio usare la forza. Non userò la forza”, ha concluso.