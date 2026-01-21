Davos. Trump: “E’ stato raggiunto un accordo quadro sulla Groenlandia”

AgenPress. Dopo settimane di retorica che hanno rischiato di provocare la rottura più profonda nelle relazioni transatlantiche degli ultimi decenni, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto marcia indietro sulle minacce di imporre dazi come leva per impadronirsi della Groenlandia, affermando che un accordo è in vista per porre fine alla disputa.

“Abbiamo definito il quadro di un futuro accordo per la Groenlandia e, di fatto, per l’intera regione artica”, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. “Sulla base di questo accordo, non imporrò i dazi la cui entrata in vigore era prevista per il 1° febbraio”.