Davos. Trump: “Penso di poter dire che siamo abbastanza vicini di raggiungere un accordo tra Russia e Ucraina”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato oggi che incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Svizzera, aggiungendo di ritenere che Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin siano ormai giunti al punto di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra.

Trump ha affermato di aver avuto a che fare con Putin, il quale, a suo dire, voleva raggiungere un accordo per porre fine alla guerra che dura da quasi quattro anni, aggiungendo che, a suo avviso, anche Zelenskiy era pronto a raggiungere un accordo.

Entrambi i leader avevano già fatto marcia indietro su un accordo, ma ora l’intesa è “ragionevolmente vicina”, ha affermato Trump in un dibattito dopo il suo discorso preparato per i leader mondiali a Davos, in Svizzera.

Trump ha affermato due volte che avrebbe incontrato Zelenskiy più tardi di mercoledì, un fatto contestato da una fonte a conoscenza degli impegni di Zelenskiy, ma in seguito ha affermato che l’incontro era previsto per giovedì.

Tump ha affermato di essersi aspettato di negoziare un accordo per porre fine alla guerra prima, ma tra i due leader c’e un “odio anormale”. La scorsa settimana, Trump ha dichiarato che Zelensky era il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo.