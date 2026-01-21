Davos. L’UE sospende l’approvazione dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti dopo la minaccia tariffaria di Trump sulla Groenlandia

AgenPress. L’organo legislativo dell’Unione Europea ha interrotto i lavori per l’approvazione formale e l’attuazione dell’accordo commerciale raggiunto la scorsa estate con il presidente Donald Trump.

“Date le continue e crescenti minacce, tra cui quelle tariffarie, contro la Groenlandia e la Danimarca e i loro alleati europei, non ci è rimasta altra alternativa che sospendere i lavori” sull’accordo, ha affermato Bernd Lange, presidente della commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo.

“Finché gli Stati Uniti non decideranno di riprendere un percorso di cooperazione anziché di scontro”, non verrà intrapreso alcun passo per far avanzare l’accordo, ha affermato Lange in una dichiarazione.

“La nostra sovranità e integrità territoriale sono in gioco”, ha aggiunto in un post su X. “Non è possibile continuare come al solito”.

L’annuncio è arrivato dopo che sabato Trump aveva dichiarato che avrebbe imposto dazi a sette paesi dell’Unione Europea, più il Regno Unito, se non avessero permesso agli Stati Uniti di controllare la Groenlandia.

L’accordo commerciale con l’UE è stato raggiunto a luglio durante una visita della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al golf club di Trump a Turnberry, in Scozia.

Il fulcro dell’accordo era un tetto massimo del 15% ai dazi statunitensi applicati alla maggior parte delle importazioni dall’UE. L’aliquota è stata tra le più basse mai applicate a un partner commerciale lo scorso anno.

Su alcune importazioni dall’UE, come i prodotti farmaceutici generici, sarebbero state rimosse tutte le tariffe.

In cambio della riduzione delle tariffe doganali, l’Unione Europea, il principale partner commerciale degli Stati Uniti, avrebbe ridotto i dazi su alcuni beni importati dagli Stati Uniti. Ciò avrebbe aiutato le aziende agricole e industriali americane a vendere i propri prodotti nel blocco dei 27 paesi.

Quando l’accordo fu annunciato per la prima volta, la Commissione europea affermò che “ripristinava stabilità e prevedibilità”.

Ma tutto è cambiato con la minaccia tariffaria di Trump di sabato.

“In politica come negli affari, un accordo è un accordo”, ha affermato martedì Von der Leyen al World Economic Forum. “E quando gli amici si stringono la mano, deve pur significare qualcosa”.