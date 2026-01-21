Davos. Trump: “Nessuna nazione o gruppo di nazioni è in grado di proteggere la Groenlandia, a parte gli Stati Uniti”

AgenPress. Da Davos, in Svizzera, il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono l’unica nazione in grado di controllare e proteggere la Groenlandia.

“Tutto ciò che gli Stati Uniti chiedono è un posto chiamato Groenlandia “, ha detto Trump mercoledì nel suo discorso al World Economic Forum. “Lì l’abbiamo già avuta come fiduciari, ma l’abbiamo rispettosamente restituita alla Danimarca non molto tempo fa, dopo aver sconfitto tedeschi, giapponesi, italiani e altri nella Seconda Guerra Mondiale, e gliela abbiamo restituita”.

Trump ha aggiunto che non vuole ricorrere alla forza mentre fa pressione sugli alleati della NATO in Groenlandia.

“Non abbiamo mai chiesto nulla”, ha detto Trump a proposito della collaborazione degli Stati Uniti con la NATO. “E non abbiamo mai ottenuto nulla. Probabilmente non otterremo nulla a meno che non decida di usare una forza eccessiva, dove saremmo, francamente, inarrestabili. Ma non lo farò. Okay, ora tutti diranno: ‘Oh, bene’. Questa è probabilmente la dichiarazione più importante che ho fatto, perché la gente pensava che avrei usato la forza. Non sono obbligato a usare la forza. Non voglio usare la forza. Non userò la forza.”

La Groenlandia, l’isola più grande del mondo, si trova nell’Artico e gestisce autonomamente i propri affari interni, pur rimanendo parte del Regno di Danimarca.

Il presidente ha affermato di nutrire “enorme rispetto sia per il popolo della Groenlandia che per quello della Danimarca”, ma che gli Stati Uniti devono controllare l’isola dal punto di vista della sicurezza nazionale.

“E il fatto è che nessuna nazione o gruppo di nazioni è in grado di proteggere la Groenlandia, a parte gli Stati Uniti, che hanno una potenza molto più grande di quanto la gente possa immaginare”, ha affermato.

La Casa Bianca ha ribadito che Trump considera la Groenlandia una priorità per la sicurezza nazionale e i funzionari non hanno escluso l’impiego dell’esercito statunitense mentre l’amministrazione valuta le opzioni per l’acquisizione del territorio.

Il presidente ha descritto la Groenlandia come un vasto territorio, quasi interamente disabitato e non sviluppato, indifeso in una posizione strategica chiave tra Stati Uniti, Russia e Cina. Ha replicato che gli Stati Uniti non stanno cercando di acquisire la Groenlandia per le sue terre rare, ma per la sua posizione strategica dal punto di vista della sicurezza nazionale.

“Questa enorme isola non protetta fa in realtà parte del Nord America, al confine settentrionale dell’emisfero occidentale”, ha affermato. “È il nostro territorio. Rappresenta, quindi, un interesse fondamentale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti d’America”.

Trump ha affermato che mettere in sicurezza la Groenlandia non farebbe altro che rafforzare la NATO.