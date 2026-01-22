Davos. Zelensky annuncia un vertice Usa-Russia-Ucraina negli Emirati che dovrebbe tenersi nella giornata di venerdì e di sabato

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina si terrà tra domani e dopodomani negli Emirati Arabi Uniti, aprendo uno spiraglio diplomatico dopo mesi di stallo.

La delegazione ucraina sarà composta dal segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Rustem Umerov, dal capo dell’Ufficio del presidente Kirill Budanov, dal primo vice capo dell’ufficio del presidente Serhiy Kyslytsya, dal leader del partito Servitore del popolo Davyd Arakhamia e dal capo di Stato maggiore delle Forze armate ucraine Andriy Gnativ.

Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino ha spiegato che i documenti sulle garanzie di sicurezza postbelliche sono “quasi pronti”, ma ha ribadito che senza il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti qualsiasi accordo rischia di essere inefficace.

“Nessuna garanzia di sicurezza funziona senza gli Stati Uniti. Serve l’appoggio del Presidente Trump”, ha detto.