La Cina ha firmato un accordo che cede il controllo delle attività statunitensi di TikTok a un gruppo di investitori sostenuto dal presidente Trump

AgenPress. Gli Stati Uniti e la Cina hanno firmato un accordo che cede il controllo delle attività statunitensi di TikTok a un gruppo di investitori sostenuto dal presidente Donald Trump.

Giovedì TikTok ha dichiarato in un comunicato stampa che una nuova società, TikTok USDS Joint Venture LLC, garantirà che l’app continui a essere disponibile negli Stati Uniti. La società “opererà secondo misure di sicurezza definite che proteggono la sicurezza nazionale attraverso una protezione completa dei dati, sicurezza degli algoritmi, moderazione dei contenuti e garanzie software per gli utenti statunitensi”, si legge nella dichiarazione.

ByteDance, la società proprietaria di TikTok con sede a Pechino, manterrà una partecipazione del 19,9% nella società statunitense. La joint venture sarà gestita da un consiglio di amministrazione composto da sette membri.

La nuova società sarà guidata da Adam Presser, con il CEO di TikTok Shou Chew nel consiglio di amministrazione, ha affermato TikTok nel comunicato. La maggior parte dei membri del consiglio è americana, ha osservato.

L’accordo, facilitato dall’amministrazione Trump, prevede che la versione statunitense di TikTok diventi di proprietà di maggioranza di un gruppo di investitori che include il colosso tecnologico americano Oracle, il fondo di private equity californiano Silver Lake e la società di investimento degli Emirati Arabi Uniti MGX.

In un post su Truth Social pubblicato giovedì, Trump ha elogiato la sua amministrazione per aver contribuito a “portare questo accordo a una conclusione davvero drammatica, definitiva e meravigliosa”.

“Vorrei anche ringraziare il Presidente cinese Xi per aver collaborato con noi e, in ultima analisi, aver approvato l’Accordo”, ha aggiunto Trump. “Avrebbe potuto fare diversamente, ma non l’ha fatto, e lo apprezzo per la sua decisione”.