In una nota discoteca di Miami Beach è stata trasmessa la canzone “Heil Hitler”

AgenPress. Le autorità di Miami Beach condannano le azioni degli influencer nazionalisti bianchi che sono stati ripresi in un video mentre elogiavano Adolf Hitler in una discoteca durante il fine settimana.

Alcune delle foto e dei video circolati sui social media mostrano diversi personaggi presenti nella discoteca Vendôme, mentre in sottofondo viene suonata la canzone “Heil Hitler” di Ye, il rapper noto anche come Kanye West.

I video sono diventati virali e hanno scatenato una reazione negativa. A Miami Beach vive una numerosa popolazione ebraica.

Il sindaco della città ha affermato che il comportamento nel club dimostra come l’antisemitismo sia diventato più comune negli Stati Uniti

“Questo livello di demagogia e di incitamento all’antisemitismo porta sempre alla violenza. Ecco perché è così doloroso e pericoloso e deve essere fermato”. “Alla fine spero che sia il mercato discografico a fermare questi individui e a dire sostanzialmente: ‘Basta. Non vi vogliamo nemmeno vicino a noi'”.

“Queste sono persone malate e dementi, come puoi glorificare qualcuno che ha ucciso 6 milioni di persone”.

Anche il sindaco di Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha rilasciato una dichiarazione “Siamo contrari all’antisemitismo e a ogni forma di odio e ci aspettiamo che vengano prese rapidamente le dovute responsabilità per garantire la sicurezza e il rispetto di tutti nella nostra comunità”.

Anche il commissario di Miami Beach ha condannato fermamente quanto visto nei video.

La discoteca Vendôme ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la proprietà non era a conoscenza e che ha definito quanto avvenuto “profondamente offensivo e inaccettabile”. Inoltre ha annunciato, in un comunicato separato, di aver licenziato tre persone coinvolte.

Ecco il testo del comunicato:

Vendôme ha completato la sua revisione interna delle circostanze e degli eventi spiacevoli accaduti nei nostri locali e ha adottato misure decisive.

Questo incidente isolato ha coinvolto tre persone che sono state licenziate e non sono più affiliate a Vendôme.

Vendôme ha una politica di tolleranza zero nei confronti dell’antisemitismo o di qualsiasi altra forma di discriminazione.

Abbiamo inoltre bandito definitivamente le persone coinvolte in questo incidente dai locali di Vendôme.

Non sono più i benvenuti nella nostra struttura in nessuna circostanza.

Sebbene Vendome non fosse a conoscenza in anticipo dell’incidente, questo non avrebbe mai dovuto verificarsi. Vendôme ha implementato nuovi protocolli e misure di sicurezza, tra cui rigorosi controlli sui contenuti, una maggiore supervisione gestionale e una politica di tolleranza zero, per garantire che il nostro locale non venga mai utilizzato come piattaforma per discriminazione, odio, antisemitismo o qualsiasi altro comportamento dannoso per la nostra comunità!

Riconosciamo il danno reale che questo incidente può aver causato alla comunità ebraica e a Miami Beach nel suo complesso. Vendome si impegna a fornire uno spazio e un ambiente rispettosi e inclusivi per tutti i membri della nostra comunità e continuerà ad agire di conseguenza.