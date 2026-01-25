Carcere di Viterbo. Plauso a tutto il personale di Polizia Penitenziaria

AgenPress. Un grande risultato quello effettuato per la sicurezza nel carcere di Viterbo Nicandro Izzo, un blitz con 350 unità di polizia penitenziaria per prevenire l’uso illegale di dispositivi elettronici all’interno dell’istituto penitenziario che ha portato al sequestro anche di sostanze stupefacenti e armi rudimentali.

Un plauso meritatissimo a tutto al personale di Polizia Penitenziaria intervenuto e per la loro meticolosa attività investigativa e la dedizione al lavoro, nonostante le gravi carenze di personale penitenziario nella Regione Lazio.

La professionalità del personale di polizia penitenziaria e l’impegno garantiscono sempre la sicurezza e la legalità all’interno delle carceri. Questo risultato possa essere un esempio di come il lavoro duro e la determinazione fanno la differenza nella lotta contro l’illegalità all’interno degli istituti penitenziari.

Un grazie a tutto il personale intervenuto da parte della Fns Cisl Lazio.

Attualmente in carcere ci sono circa 689 detenuti rispetto ai regolamentari 440. Apprendiamo che da alcuni giorni è arrivata nell’Istituto anche la nuova direttrice.