“Donnacce”: al Cometa Off di Roma la commedia senza sconti di Gianni Clementi con la regia di Fabio Lombardi

Teatro
AgenPress. Una commedia realistica e graffiante che mette al centro le donne di strada e la loro forza di reazione di fronte all’ipocrisia e allo sgretolamento dell’umanità.
Approda a Roma, dal 27 gennaio al 1° febbraio, al Teatro Cometa Off, “Donnacce”, l’opera teatrale di Gianni Clementi, con la regia e le musiche di Fabio Lombardi e gli interpreti Gionathan Montagna, Patrizia Bellucci e Barbara Begala.

DONNACCE” è il celebre testo di Clementi, proposto in una messa in scena che mette in primo piano i caratteri forti e contrastanti delle due protagoniste: due ex prostitute, donne di strada, segnate dalla vita ma ancora profondamente vive.

Pur mantenendo il profilo della commedia comico-brillante, la regia sceglie un taglio dichiaratamente realistico, valorizzando dialoghi, linguaggio, gesti e comportamenti che restituiscono, con crudezza e autenticità, l’universo umano delle protagoniste. Donne ignoranti ma argute, violente ma cariche di umanità, furbe e disincantate, capaci di sopravvivere a tutto… o quasi.

La loro quotidianità viene sconvolta dall’irruzione di un intruso: arrogante, manipolatore, cocainomane, incarnazione di un potere cinico e spregiudicato. Lo scontro che ne nasce è feroce, a tratti grottesco, e mette a nudo rapporti di forza, illusioni e fragilità, facendo emergere tutta la violenza sociale e morale di un mondo in cui l’umanità soccombe troppo spesso al potere.

L’appuntamento – da non perdere – è sul palco del Teatro Cometa Off (Via Luca della Robbia 47 – Roma) fino al 1° febbraio: da martedì a venerdì alle ore 21.00, sabato alle 19.00 e domenica alle 17.00.

