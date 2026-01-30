Sicilia. Impianto di biometano a Rodì Milici: assemblea pubblica a Falcone. Sindaci a confronto con i cittadini

AgenPress. L’impianto di biometano in fase di avanzata realizzazione nel Comune di Rodi Milici (Messina) sarà al centro di un’assemblea pubblica in programma sabato 31 gennaio, alle ore 18.00, nella sala consiliare del municipio di Falcone.

All’incontro, promosso dall’associazione Cinquesei, insieme ad altre realtà della società civile locale, hanno aderito numerosi sindaci del territorio coinvolto dall’opera. Hanno confermato la loro partecipazione Eugenio Aliberti (Rodi Milici), Carmelo Paratore (Falcone), Bartolo Cipriano (Terme Vigliatore), Carmelo Pietrafitta (Mazzarrà Sant’Andrea) e Giuseppe La Macchia (vicesindaco di Furnari).

Il confronto si preannuncia serrato e verterà sulla realizzazione dell’impianto, finanziato con 20 milioni di euro nell’ambito del PNRR, su cui permangono tuttora numerosi interrogativi, soprattutto in relazione agli impatti sul territorio e alla carenza di informazioni percepita dalla popolazione residente, che vive e lavora a ridosso dell’area interessata. Prevenzione e tutela del territorio, corretta informazione ai cittadini e approfondimento degli aspetti ambientali, sanitari ed economici saranno i temi centrali dell’assemblea. Questioni sulle quali, nei giorni scorsi, i sindaci si sono espressi con posizioni molto diverse e spesso anche polemiche.

L’assemblea di Falcone rappresenta, dunque, un’occasione importante di confronto pubblico per chiarire dubbi, raccogliere osservazioni e ascoltare le proposte dei cittadini di un territorio già segnato dall’esperienza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, ancora in attesa di una definitiva messa in sicurezza dopo i gravi danni provocati. La politica si prenda le responsabilità delle proprie scelte, e sia trasparente, sopratutto in un tema delicato come la “tutela ambientale” Domani metteremo nello stesso tavolo i sindaci di molti comuni, per cercare di capire che impatto avrà un impianto di biometano nella provincia tirrenica di Messina .