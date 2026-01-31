Fondazione Insigniti OMRI: Mauro Marchegiani nominato Vicepresidente del Comitato Provinciale dell’Aquila

La Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana rafforza la propria presenza in Abruzzo con la costituzione del Comitato Provinciale dell’Aquila. Nel corso di una recente riunione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insigniti OMRI ha deliberato la nomina del Commendatore Mauro Marchegiani quale Vicepresidente del nuovo Comitato provinciale

AgenPress. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è presieduto dal Prefetto Francesco Tagliente, con il Questore Roberto Massucci Vicepresidente Vicario, il Prefetto Luigi Varratta Vicepresidente, e i Consiglieri Dott.ssa Giovanna Ferri e Ing. Paolo Ghezzi. La decisione si inserisce in un più ampio percorso di radicamento territoriale della Fondazione, volto a promuovere iniziative culturali, civiche e sociali ispirate ai valori del merito, del servizio e dell’impegno istituzionale.

Il Commendatore Mauro Marchegiani ha intrapreso la carriera militare nei primi anni ’80, costruendo un percorso professionale di assoluto rilievo all’interno dell’Esercito Italiano e in ambito internazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di elevata responsabilità presso lo Stato Maggiore dell’Esercito, la Presidenza della Repubblica Italiana – quale Addetto alla Segreteria particolare del Consigliere Militare del Presidente e alla Segreteria del Consiglio Supremo di Difesa – nonché nello staff del Presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea.

Ha inoltre operato in missioni di peacekeeping e in contesti multilaterali di primo piano quali OSCE, NATO e Unione Europea, distinguendosi per competenza professionale, capacità organizzativa e leadership in scenari complessi e ad alta responsabilità.

Nel tempo ha maturato una consolidata esperienza nella gestione di attività strategiche e nella cooperazione internazionale, sviluppando competenze avanzate in pianificazione, coordinamento operativo e gestione di progetti multilivello. Per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata al servizio delle istituzioni, gli è stato conferito il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La nomina del Commendatore Mauro Marchegiani a Vicepresidente del Comitato Provinciale dell’Aquila conferma l’attenzione della Fondazione Insigniti OMRI verso figure di comprovata autorevolezza e competenza, chiamate a svolgere un ruolo attivo nella promozione di iniziative di valore per il territorio. Il nuovo Comitato provinciale si propone come punto di riferimento per la comunità locale, contribuendo a rafforzare la diffusione dei valori repubblicani, del merito e del servizio.

«Accolgo con gratitudine e sincera soddisfazione la nomina a Vicepresidente del Comitato Provinciale dell’Aquila della Fondazione Insigniti OMRI – ha commentato il Commendatore Mauro Marchegiani –. Ringrazio il Presidente, Prefetto Francesco Tagliente, e l’intero Consiglio di Amministrazione per la fiducia e la considerazione dimostrate. Metterò a disposizione del territorio esperienza, impegno ed energie per sostenere iniziative culturali, civiche e sociali ispirate ai valori del merito e del servizio, in coerenza con le finalità statutarie della Fondazione, contribuendo a rafforzare e a promuovere, insieme alle istituzioni e alle realtà locali, un rinnovato impegno sull’etica costituzionale del servizio pubblico.»