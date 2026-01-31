type here...

Torino: OSA Polizia, “devastazione annunciata, agenti sacrificati per carriere”

AgenPress. “Quella andata in scena oggi a Torino non è stata una manifestazione sfuggita di mano, ma una devastazione consapevolmente accettata”. È quanto afferma OSA Polizia in una nota, denunciando una gestione dell’ordine pubblico che avrebbe esposto deliberatamente gli operatori a gravi rischi, “senza direttive chiare, senza strategia e senza assunzione di responsabilità”.

Secondo il sindacato, uomini e donne in divisa sarebbero stati “usati come scudi umani” per tutelare equilibri politici e carriere dirigenziali. OSA Polizia parla di “una scelta politica e amministrativa precisa” che mette in conto feriti, stress e rischi di morte, e denuncia anche la corresponsabilità di “sindacati istituzionalizzati” accusati di tacere sulla reale situazione.

“Non è sacrificio ma abbandono – conclude la nota – e non faremo un passo indietro nel denunciare questo scempio, finché qualcuno non ne risponderà davanti ai poliziotti e al Paese”.

