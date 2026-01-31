type here...

Venezuela. Delcy Rodriguez annuncia l’amnistia e la chiusura del centro di detenzione di El Helicoide

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. La presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha annunciato un’amnistia generale e la chiusura del temuto centro di detenzione di El Helicoide a Caracas, dove erano detenuti prigionieri definiti politici dall’opposizione e dalle organizzazioni non governative.

“Abbiamo deciso di promuovere una legge di amnistia generale, che copra l’intero periodo di violenza politica, dal 1999 a oggi”, ha dichiarato Delcy Rodriguez davanti alla Corte Suprema chiarendo che il testo sarà sottoposto al parlamento.

“Si tratta di una legge che contribuirà a sanare le ferite causate dal conflitto politico, alimentato dalla violenza e dall’estremismo. Ciò consentirà alla giustizia di tornare in carreggiata nel nostro Paese e alla convivenza tra i nostri concittadini di intraprendere una nuova direzione”, ha aggiunto.

Il presidente ad interim ha anche promesso di chiudere la prigione di El Helicoide, che secondo l’opposizione e le organizzazioni per i diritti umani era un centro di tortura.

“Abbiamo deciso che le strutture di El Helicoide, che attualmente sono un centro di detenzione, saranno trasformate in un centro sociale, sportivo, culturale e commerciale.

Ha anche affermato che avrebbe organizzato una “grande consultazione nazionale” per creare un “nuovo sistema giudiziario” nel paese latinoamericano, dove le ONG e l’opposizione sostengono che la magistratura è corrotta e subordinata al governo.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits