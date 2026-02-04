Mauro Portoso nominato Vicepresidente del Comitato provinciale BAT della Fondazione Insigniti OMRI: affiancherà Cosimo Sciannamea

La Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana rafforza la propria presenza in Puglia con il consolidamento del Comitato provinciale di Barletta-Andria-Trani (BAT)

AgenPress. Nel corso di una recente riunione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insigniti OMRI, su proposta del Presidente, ha deliberato la nomina del Cavaliere Mauro Portoso quale Vicepresidente del Comitato provinciale BAT, affiancando il Vicepresidente già in carica Cosimo Sciannamea.

Mauro Portoso è attualmente Direttore di Confcommercio Bari-BAT, ruolo nel quale coordina le attività associative, le relazioni istituzionali e sindacali del sistema delle imprese del terziarioterritoriali.

È inoltre Direttore dell’Ente Bilaterale del Terziario di Bari e BAT, con una lunga esperienza nella progettazione e gestione di politiche attive del lavoro, welfare contrattuale, formazione, salute e sicurezza, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e sostegno al reddito, completa il suo profilo la formazioneeconomico-giuridica, quale Dottore Commercialista, Revisore Legale e Consulente del Lavoro, con attività continuativa di consulenza a favore di piccole e medie imprese.

Accanto all’attività professionale, ha maturato un significativo impegno civile e culturale: è giornalista pubblicista, relatore in convegni e iniziative formative, ed è stato Tesoriere nazionale di Pax Christi Italia, movimento cattolico internazionale per la pacefondato dal Venerabile Don Tonino Bello. Nel 2020 gli è stata conferita l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Un percorso che rende particolarmente coerente e qualificato il suo contributo come nuovo Vicepresidente del Comitato provinciale BAT della Fondazione Insigniti OMRI.

Con il rafforzamento della guida del Comitato provinciale BAT, la Fondazione Insigniti OMRI intende valorizzare competenze, esperienze professionali e sensibilità civica a servizio del territorio, contribuendo alla diffusione dei principi costituzionali e della cultura repubblicana, in stretto raccordo con le istituzioni e la società civile.

La decisione si inserisce in un più ampio percorso di radicamento territoriale, volto a promuovere iniziative culturali, civiche e sociali ispirate ai valori del merito, del servizio e dell’impegno istituzionale.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che ha voluto Mauro Portoso tra gli organismi dirigenti, è presieduto dal Prefetto Francesco Tagliente, con il Questore Roberto Massucci Vicepresidente vicario, il Prefetto Luigi Varratta Vicepresidente, e i Consiglieri dott.ssa Giovanna Ferri e ing. Paolo Ghezzi.