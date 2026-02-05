Il Presidente Mattarella incontra gli atleti azzurri al Villaggio Olimpico

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato al Villaggio Olimpico di Milano, accolto da Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI, Carlo Mornati, Segretario generale del CONI, Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina e Andrea Varnier, AD della Fondazione.
Il Capo dello Stato, dopo aver apposto la propria firma sul “Murale della tregua”, ha rivolto un saluto agli atleti e ai tecnici della Delegazione italiana per i XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina.
In seguito, si è intrattenuto a colazione con le atlete e gli atleti della squadra italiana alla mensa del Villaggio Olimpico.