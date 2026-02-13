type here...

Secondo Vertice Italia-Africa. Meloni: “Non ci interessa sfruttare la migrazione per avere manodopera a basso costo da impiegare nei nostri sistemi produttivi”

AgenPress. La sfida di una cooperazione completamente nuova che ci siamo dati è soprattutto basata sulla capacità che l’Africa possa vivere della sua ricchezza, processando le sue materie prime e non lasciando che vengano depredate, coltivando i suoi campi, dando lavoro e una prospettiva alle sue energie migliori, potendo contare su governi stabili e società dinamiche.

Non ci interessa sfruttare la migrazione per avere manodopera a basso costo da impiegare nei nostri sistemi produttivi. Vogliamo invece combattere le cause profonde che spingono troppi giovani a lasciare il luogo dove sono nati e cresciuti, e che impediscono loro di assicurare il contributo che vorrebbero dare al progresso e allo sviluppo delle loro Nazioni. È una scelta di responsabilità condivisa, non di convenienza di breve periodo.

Abbiamo fatto tutto questo seguendo un metodo che non passa dall’arroganza di chi impone dall’alto modelli precostituiti, costruiti altrove che non tengono conto delle istanze dei popoli africani ma che, al contrario, costruisce insieme le soluzioni con umiltà e rispetto.

