Secondo Vertice Italia-Africa. Meloni: “Prendendo spunto dalla saggezza africana, nessun sentiero si traccia senza incontrare pietre”

AgenPress. L’obiettivo di questo Vertice non è celebrare quello che abbiamo fatto fin qui, ma è quello di ragionare insieme su cosa possiamo fare per rendere il Piano Mattei più efficace, più concreto, più aderente alle esigenze dei territori. Perché se c’è una cosa abbiamo imparato in questi anni è che il successo di questa iniziativa dipende anche dalla nostra capacità di continuare ad ascoltare, dalla nostra capacità di essere disposti anche a correggere la rotta quando serve, ad adattarci, a fare tesoro perfino degli errori che eventualmente commettiamo.

Prendendo spunto dalla saggezza africana, “nessun sentiero si traccia senza incontrare pietre”. Ma è grazie a quelle pietre che noi possiamo camminare, è grazie a quelle pietre che noi possiamo andare avanti.

Vogliamo continuare in questa direzione con la consapevolezza che i risultati che abbiamo raggiunto non sono il punto di arrivo. Sono dei semi indispensabili a generare un nuovo raccolto, più ricco e più abbondante.

Se sapremo mantenere questo approccio e questo sguardo, allora sono convinta che potremo contribuire tutti insieme, ciascuno nel proprio ruolo, a rendere concreta la lezione che ci ha consegnato un gigante del nostro tempo come San Giovanni Paolo II, che diceva “Tutti siamo veramente responsabili di tutti”.

Questo è il nostro approccio. Questo è quello che ci muove E questo è soprattutto quello che vogliamo continuare a fare.