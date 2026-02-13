type here...

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Santanchè passo indietro”

AgenPress. Il caso della ministra per il turismo Daniela Santanchè mette il governo e la maggioranza in difficoltà politica.

L’altro ieri è arrivato l’ennesimo avviso di garanzie per bancarotta. Siamo del parere che occorra sempre aspettare la fine dei processi e rispettare il garantismo ricordando che un avviso di garanzia non è certezza di colpevolezza.

Tuttavia è lecito pretendere che il politico e chi amministra non solo sia onesto ma tale debba apparire. Per questo penso che con saggezza la ministra faccia un passo indietro al fine di potersi difendere meglio nel processo e non creare turbative al governo.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

