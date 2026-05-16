Nigeria. Trump: “Ucciso il numero due dell’Isis. Non terrorizzerà più i popoli africani né contribuirà a pianificare operazioni contro gli americani”

AgenPress. Le forze statunitensi e nigeriane hanno ucciso un alto comandante dell’ISIS, ha dichiarato il presidente Donald Trump, in un’operazione che, a suo dire, ha “notevolmente ridotto” il potere del gruppo militante.

“Questa sera, su mio ordine, le coraggiose forze americane e le forze armate nigeriane hanno eseguito in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo”, ha dichiarato Trump in un post su Truth Social.

Trump ha affermato che è stato ucciso “Abu-Bilal al-Minuki, numero due dell’ISIS a livello globale”, aggiungendo: “Non terrorizzerà più i popoli africani né contribuirà a pianificare operazioni contro gli americani”.

Trump non ha specificato dove sia avvenuto l’attacco. Ha detto che al-Minuki “pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo delle fonti che ci tenevano informati su quello che stava facendo”.

Ha inoltre ringraziato il governo nigeriano per la collaborazione e ha affermato che “con la sua rimozione, le operazioni globali dell’ISIS si sono notevolmente ridotte”.

Non è il primo attacco letale ordinato da Trump contro presunti militanti dell’ISIS in Nigeria, che ha accusato di perseguitare i cristiani nel Paese dell’Africa occidentale.

Cristiani e musulmani costituiscono i due principali gruppi religiosi in Nigeria, la nazione più popolosa dell’Africa, che ospita circa 237,5 milioni di persone.