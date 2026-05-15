Genzano di Roma. Piazza Tommaso Frasconi stracolma per il candidato Sindaco Flavio Gabbarini

AgenPress. Grande partecipazione nella serata del 14 maggio a Piazza Tommaso Frasconi, nel cuore di Genzano di Roma, dove centinaia di cittadini hanno preso parte all’incontro pubblico a sostegno della candidatura a sindaco di Flavio Gabbarini, sostenuto da quattro liste civiche.

Una piazza gremita ha accolto il candidato, in un clima di forte attenzione e partecipazione civica. Al centro dell’intervento di Gabbarini, la volontà di rilanciare la città attraverso competenza amministrativa, esperienza e una profonda conoscenza del territorio.

“Genzano deve rinascere” è stato il messaggio più forte emerso durante la serata. Un appello rivolto ai cittadini affinché il voto possa rappresentare un momento di responsabilità e cambiamento per il futuro della comunità.

Secondo i sostenitori del candidato, Genzano ha bisogno di una guida capace di amministrare con equilibrio, serietà e senso delle istituzioni. Flavio Gabbarini porta con sé, grazie una lunga esperienza amministrativa, un’indubbia capacità di ascoltare i cittadini e capire immediatamente le loro esigenze.

Insieme a lui sono intervenuti anche i candidati consiglieri comunali delle liste civiche Città Futura, Ci Siamo per Genzano, Civica Landi e Genzano Avanti, che hanno evidenziato le criticità vissute dalla città negli ultimi anni.

“Genzano non ha brillato nelle ultime due legislature – hanno dichiarato dal palco –. Abbiamo assistito a troppe occasioni perse, a tante risposte tardive e a una incredibile mancanza di visione”. I candidati consiglieri hanno quindi ribadito la necessità di mettere al centro il bene comune, superando le logiche tradizionali di appartenenza politica.

“Questa volta – hanno sottolineato – non deve valere un voto di appartenenza partitica, ma un voto di responsabilità civica. Un voto consapevole, libero, basato sulla qualità delle persone e dei progetti”.

Le quattro liste civiche hanno infine rilanciato l’idea di una coalizione nata dal territorio e costruita attorno ai bisogni concreti dei cittadini, con l’obiettivo di restituire a Genzano decoro urbano, servizi efficienti e una nuova prospettiva di crescita sociale ed economica.