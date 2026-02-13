Un’artista, un geofisico e un fruttivendolo: emergono i resoconti della brutale repressione in Iran

AgenPress. Un fruttivendolo e padre di due figli ucciso durante la sua prima protesta. Una laureata in biotecnologie con la passione per l’arte morta dissanguata tra le braccia del padre. Una famiglia sconvolta condannata a pagare 7.000 dollari ai funzionari dell’obitorio per il corpo del figlio, a meno che non menta e affermi che il parente è morto per mano di rivoltosi antigovernativi.

Mentre la nazione è ancora sotto shock, i dettagli sulle vittime stanno trapelando e il mondo sta gradualmente ottenendo un quadro più chiaro della violenza usata per reprimere le manifestazioni.

La maggior parte degli omicidi è avvenuta in un periodo di due giorni, tra la notte tra l’8 e il 10 gennaio, con oltre 7.000 persone uccise in tutto il Paese.

Queste sono le storie di quattro persone uccise durante la carneficina di gennaio.

Negin Ghadimi ha studiato biotecnologie, ma la sua vera passione era l’arte. In un video pubblicato su Instagram, la ventiseienne Ghadimi mostra lo schizzo di un abito da donna ricoperto di specchi da lei disegnati. Voleva che le persone vedessero il proprio riflesso.

Ghadimi e suo padre camminavano mano nella mano con altri manifestanti quando le forze di sicurezza hanno iniziato a sparare a un incrocio. Un proiettile ha colpito Ghadimi al fianco.

Yasin Mirzaei Ghalazanjiri, studente laureato in geofisica, stava studiando in Italia quando, durante le vacanze di Capodanno, ha deciso di andare a trovare la famiglia a Kermanshah, una città dell’Iran occidentale che ospita una numerosa popolazione di etnia curda. Si è unito ad amici e parenti in una grande protesta a Kermanshah l’8 gennaio.

All’inizio non sembrava pericoloso, ma la situazione cambiò rapidamente. Ghalazanjiri fu colpito al petto da un proiettile di cecchino e morì sul colpo.

Quando la famiglia ha cercato di trovare il corpo all’obitorio della città, si è imbattuta in file e file di sacchi per cadaveri aperti.

Le forze di sicurezza all’obitorio hanno dato alla famiglia una scelta: o dichiarare che Ghalazanjiri è stato ucciso da “rivoltosi” tra i manifestanti o pagare 700 milioni di toman, circa 7.000 dollari. L’hanno chiamata “haq-e tir”, ovvero prezzo da proiettile.

La famiglia si rifiutò di accettare la versione dei fatti diffusa dalle autorità e pagò per riavere indietro il corpo. Nonostante il pagamento, le forze di sicurezza intimarono alla famiglia di mantenere il riserbo sulle circostanze della morte, altrimenti avrebbero riseppellito Ghalazanjiri in un luogo segreto.

Il 15 gennaio, il rettore dell’Università di Messina, dove Ghalazanjiri ha studiato, ha espresso le sue condoglianze durante un incontro di studenti e la foto di Ghalazanjiri è stata posta su una sedia vuota.

Sadegh Ghodsi, un fruttivendolo di Teheran di 38 anni, non era politicamente attivo. Ma l’8 gennaio, padre di due figli, ha deciso di partecipare a una protesta con Ilya, il figlio diciassettenne di suo cugino. Entrambi sono stati uccisi.

Quando i familiari trovarono i corpi di Sadegh e Ilya, le autorità non ne permisero la rimozione. A loro, come ad altre famiglie, fu offerta una scelta: pagare una multa di 800 milioni di toman, ovvero circa 8.000 dollari, o firmare un documento in cui si dichiarava che i due erano membri dei Basij, una forza paramilitare supervisionata dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, uccisi da “terroristi”.