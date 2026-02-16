type here...

Maria Zakharov: “I paesi occidentali hanno trasformato l’Ucraina in un Stato nazista”

Primo Piano
redazione
Da redazione
AgenPress. I paesi occidentali sono riusciti a trasformare l’Ucraina in uno Stato europeo dal punto di vista del nazismo, ha dichiarato alla TASS la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

La Russia non ha mai avuto alcuna aspirazione a mancare di rispetto alla sovranità dell’Ucraina. Abbiamo sempre trattato l’Ucraina come uno Stato sovrano e indipendente”, ha detto Maria Zakharova sottolineando che la Russia ha sempre agito partendo dal presupposto di coltivare relazioni interstatali amichevoli con l’Ucraina.

“Abbiamo instaurato relazioni diplomatiche subito dopo il crollo dell’Unione Sovietica e ci siamo scambiati le ambasciate. Figure importanti sono sempre state nominate come ambasciatori per promuovere solide relazioni bilaterali. Abbiamo firmato ogni tipo di accordo intergovernativo, compresi quelli riguardanti la Marina. Sebbene fossimo vicini e avessimo un’economia comune, commerciavamo secondo il principio delle relazioni economiche internazionali. C’erano molti progetti che ora chiamano progetti di integrazione, ma prima erano progetti congiunti”, ha ricordato.

“La Russia non ha compiuto un colpo di stato in Ucraina, non ha cambiato il regime è stato l’Occidente a farlo. E hanno distribuito biscotti, o meglio panini, sotto forma di diplomatici statunitensi come Victoria Nuland. Agli incontri, che dovrebbero essere prerogativa esclusiva del popolo di quel Paese, hanno partecipato ambasciatori e ministri degli Esteri di Germania, Francia, Polonia e altri Paesi dell’Europa occidentale. Quindi non accusateci di fare quello che state facendo voi stessi”, ha concluso la portavoce.
