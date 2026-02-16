Morte Duvall. Fu candidato a sette premi Oscar e sette Golden Globe. Vinse l’Oscar come miglior attore nel 1984

AgenPress. Robert Duvall, l’attore autorevole e straordinariamente versatile che si è guadagnato un posto indelebile nella storia del cinema americano nei panni dello stoico consigliere mafioso ne “Il Padrino”, del colonnello dell’esercito amante del surf in “Apocalypse Now” e del cantante country in declino in “Tender Mercies”, è morto domenica all’età di 95 anni. Duvall è morto serenamente nella sua casa di Middleburg, in Virginia, con la moglie al suo fianco.

Non voleva una cerimonia formale, quindi la sua famiglia ha incoraggiato i fan a onorare la sua memoria “guardando un bel film, raccontando una bella storia a tavola con gli amici o facendo un giro in macchina in campagna per apprezzare la bellezza del mondo”.

In una prolifica carriera hollywoodiana durata quasi sei decenni, Duvall ha alternato abilmente ruoli da protagonista a ruoli secondari, offrendo interpretazioni di furia indomita e di pacata solennità. Ha saputo calarsi pienamente in ogni personaggio, che si trattasse di uno spietato dirigente televisivo in “Questione di potere” (1976) o di un appassionato predicatore pentecostale in “L’apostolo” (1997).

Fu candidato a sette premi Oscar e sette Golden Globe. Vinse l’Oscar come miglior attore nel 1984 per la sua interpretazione del cantante country alcolizzato Mac Sledge in “Un tenero ringraziamento” di Bruce Beresford.

Robert Seldon Duvall nacque il 5 gennaio 1931 a San Diego, da Mildred Hart, un’attrice dilettante, e William Duvall, un contrammiraglio della Marina degli Stati Uniti. Crebbe nelle basi della Marina in tutto il paese, tra cui l’Accademia Navale degli Stati Uniti ad Annapolis, nel Maryland, e si laureò al Principia College di Elsah, nell’Illinois, nel 1953.

Prestò servizio per due anni nell’esercito americano durante la guerra di Corea. Al suo ritorno negli Stati Uniti, Duvall studiò recitazione con il celebre insegnante Sanford Meisner al Neighborhood Playhouse di New York, dove tra i suoi compagni di corso c’erano Dustin Hoffman, Gene Hackman e James Caan.

In quegli anni, Duvall si guadagnò da vivere facendo lavoretti saltuari in giro per New York e condividendo la stanza con Hoffman e Hackman . Apparve in vari spettacoli teatrali di Broadway e off-Broadway, tra cui “The Crucible” e “A View from the Bridge” di Arthur Miller, e ottenne ruoli da guest star in popolari programmi televisivi come “Ai confini della realtà”.

Debuttò nel cinema solo all’età di 31 anni, interpretando il piccolo ma cruciale ruolo di Arthur “Boo” Radley nell’adattamento del 1962 di “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee. Continuò a costruirsi una reputazione per tutti gli anni ’60, offrendo lavori memorabili nel film di John Wayne “Il Grinta” (1969) e nello studio del personaggio di Francis Ford Coppola “Il popolo della pioggia” (1969).

Negli anni ’70, Duvall emerse come una delle figure chiave del movimento “New Hollywood”. Collaborò frequentemente con registi visionari e contribuì a rimodellare il volto del cinema americano insieme ad altri attori non convenzionali, tra cui Al Pacino, Robert De Niro e gli ex coinquilini Hoffman e Hackman.

Fu un membro importante del vasto cast corale di Robert Altman nella satira antimilitarista “M*A*S*H” (1970), interpretando il comico e ipocrita maggiore Frank Burns, e incarnò il personaggio principale nel film d’esordio di George Lucas “THX 1138” (1971), un thriller fantascientifico distopico uscito sei anni prima dell’originale “Star Wars”.

Duvall raggiunse nuove vette di fama con la sua indelebile interpretazione del calmo e calcolatore avvocato della famiglia Corleone, Tom Hagen, ne “Il Padrino” (1972) di Coppola, che gli valse la sua prima nomination all’Oscar, e ne “Il Padrino – Parte II” (1974), che vedeva il suo personaggio assumere un ruolo più ampio.

Non apparve nel terzo capitolo del “Padrino”, uscito nel 1990 con recensioni contrastanti, a quanto pare perché non riuscì a raggiungere un accordo con la Paramount Pictures sul suo stipendio.

Duvall continuò a lavorare senza sosta per tutti gli anni ’90, apparendo in progetti commerciali di alto profilo come “Giorni di tuono” (1990), “The Paper” (1993), “Un giorno di ordinaria follia” (1994), “Phenomenon” (1995) e “Deep Impact” (1998). Ricevette la sua sesta nomination all’Oscar come avvocato aziendale nel film drammatico di John Travolta “A Civil Action” (1998).

Duvall lascia la moglie, l’attrice e regista argentina Luciana Duvall. In precedenza era sposato con Barbara Benjamin Marcus, Gail Youngs e Sharon Brophy.