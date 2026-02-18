Vance: “Non ho nessun conflitto con il ministro degli Esteri Marco Rubio”

AgenPress. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha assicurato che non c’è assolutamente “nessun conflitto” tra lui e il segretario di Stato Marco Rubio, presentato come suo potenziale avversario nelle prossime elezioni presidenziali.

“È davvero interessante che i media cerchino di creare conflitti dove non ce ne sono. Marco Rubio sta facendo un ottimo lavoro. Io sto cercando di fare del mio meglio. Altrettanto sta facendo il presidente Trump. Continueremo a lavorare insieme”, ha dichiarato in un’intervista alle rete televisiva a Fox News.

Alla domanda se nutrisse ambizioni di essere eletto presidente, Vance ha sorriso ed ha evitato di dare una risposta chiara.

Mentre Marco Rubio ha affermato nel dicembre 2025, in un’intervista alla rivista Vanity Fair, che non si sarebbe opposto ad una possibile candidatura alla vicepresidenza. “Se Vance si candiderà alla presidenza, sarà il nostro candidato e io sarò uno dei primi a sostenerlo”.