Francia: le autorità sanitarie adottano misure preventive contro l’hantavirus

AgenPress. Il presidente Emmanuel Macron afferma che la situazione relativa all’hantavirus è “sotto controllo” e il governo dichiara di non avere “alcun’indicazione” di “diffusione capillare” del virus in Francia, le autorità sanitarie del Paese sono in stato di allerta e si stanno orientando verso l’adozione di rigide misure preventive al fine di evitare qualsiasi possibilità di diffusione del virus. Il presidente francese ha dichiarato dall’Africa, dove si trova in visita ufficiale, che non vi è motivo di particolare preoccupazione, poiché il governo ha implementato “protocolli estremamente rigorosi” in consultazione con “i migliori esperti”.

Il governo francese “non ha alcuna indicazione” di una “diffusa circolazione” del virus in Francia, ha dichiarato martedì in conferenza stampa la ministra della Salute Stéphanie Rist, annunciando che avrebbe incontrato oggi i membri della Commissione Affari Sociali dell’Assemblea Nazionale e che in seguito avrebbe contattato gli altri ministri della Salute europei. Dei cinque cittadini francesi rimpatriati dalla nave da crociera MV Hondius, “al momento, quattro godono di buona salute e i relativi test sono risultati negativi”, ha affermato la ministra francese, aggiungendo però che “un paziente risultato positivo al virus è in condizioni critiche in un reparto di terapia intensiva a Parigi”.

Riguardo al monitoraggio delle persone entrate in contatto con i portatori del virus, il ministro ha affermato che in Francia sono stati identificati complessivamente 22 casi di contatto. “Tutti sono stati in contatto, sono stati esaminati, sono stati ricoverati o sono attualmente ricoverati e sono sottoposti a un rigoroso monitoraggio sanitario”, ha proseguito il Ministro della Salute. Ha inoltre precisato che otto cittadini francesi, che il 25 aprile hanno viaggiato da Sant’Elena a Johannesburg con il passeggero olandese malato, deceduto poco dopo, sono stati “identificati, esaminati e sono attualmente ricoverati”, specificando che “sono di età diverse, compresi dei bambini”.