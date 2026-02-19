type here...

Esperimento unico al mondo. La cartilagine umana prodotta dalle mele

AgenPress. Un laboratorio di ricerca dell’Università di Cannes Normandie, in Francia , è riuscito a produrre cartilagine umana utilizzando delle mele, in un esperimento unico al mondo di ricostruzione della cartilagine con un supporto vegetale.

La tecnica consiste nel collocare le cellule di un paziente su un materiale di supporto e farle crescere in condizioni di laboratorio adeguate per formare tessuti come ossa, muscoli e cartilagine, da utilizzare successivamente per riparare parti del corpo danneggiate da lesioni o malattie come l’artrite o l’osteoartrite.

La scoperta apre le porte ad applicazioni future, tra cui la riparazione della cartilagine articolare dopo lesioni o artrite, la ricostruzione della cartilagine nasale dopo traumi o tumori e persino la cartilagine dell’orecchio.

I materiali di origine vegetale presentano diversi vantaggi: sono ampiamente disponibili, a basso costo, hanno una comprovata biocompatibilità con gli organismi viventi e sono facilmente modellabili in base alla forma del tessuto da riparare.

