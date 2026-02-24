type here...

La portaerei statunitense Uss Gerald R. Ford è diretta in Iran

AgenPress. La portaerei statunitense Uss Gerald R. Ford è arrivata alla base navale di Souda, a Creta, nell’ambito di una sosta programmata per assistenza tecnica e rifornimento.

La portaerei di ultima generazione è accompagnata dal cacciatorpediniere Uss Mahan, che rafforza la presenza della flotta statunitense nel Mediterraneo orientale. La Uss Gerald R. Ford, la portaerei più grande del mondo, è la più nuova e tecnologicamente avanzata della Marina statunitense. La portaerei prende il nome dal 38esimo presidente degli Stati Uniti, Gerald Ford, che ha prestato il suo servizio nella Marina statunitense.

La portaerei è stata varata nel 2013 ed è entrata in servizio nell’estate del 2017. È lunga 333 metri, larga 78, ha un dislocamento di 100 mila tonnellate e sviluppa una velocità di 30 nodi. Il suo equipaggio è di circa 4500 persone, può trasportare più di 75 aerei e il suo sottomarino a propulsione nucleare può operare per 20 anni senza rifornimento.

