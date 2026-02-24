Ursula von der Leyen e Antonio Costa a Kiev per il 4° anniversario dell’invasione russa

AgenPress. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata a Kiev per esprimere il sostegno dell’UE all’Ucraina nel quarto anniversario dell’inizio dell’invasione russa e parteciperà, insieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, a un incontro trilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Von der Leyen ha dichiarato di voler “inviare un messaggio chiaro al popolo ucraino e all’aggressore: non ci ritireremo finché non sarà ristabilita la pace”.

Inoltre, i tre leader parteciperanno a un incontro online dell’Alleanza dei volenterosi, che riunisce gli alleati di Kiev.

L’invasione russa, il conflitto più sanguinoso in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha causato centinaia di migliaia di morti e feriti. Ha anche creato disordini geopolitici, spingendo molti paesi europei ad aumentare le spese militari in previsione di un potenziale scontro con la Russia.

Nel frattempo, i negoziati diplomatici tra Kiev e Mosca, iniziati nel 2025 sotto l’egida degli Stati Uniti, non hanno ancora portato alla fine dei combattimenti.

In una dichiarazione, il Consiglio europeo ha affermato che von der Leyen e Costa parteciperanno a una “cerimonia commemorativa” con altri leader europei e visiteranno le infrastrutture energetiche ucraine danneggiate dagli attacchi russi.

La guerra ha causato enormi devastazioni in Ucraina, un Paese che già prima della guerra si trovava in difficoltà economiche.

Secondo un rapporto congiunto di Kiev, Banca Mondiale, UE e Nazioni Unite pubblicato ieri, lunedì, la ricostruzione dell’Ucraina costerà circa 588 miliardi di dollari nel prossimo decennio.

Per giustificare la decisione di invadere l’Ucraina, il Cremlino aveva sostenuto principalmente che l’ambizione di Kiev di entrare nella NATO minacciava la sicurezza della Russia.