Ursula von der Leyen: “L’Europa è fermamente al fianco dell’Ucraina economicamente e militarmente”

AgenPress. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato pochi minuti dopo le 07:20 tramite X di essere arrivata a Kiev “per la decima volta dall’inizio della guerra” scatenata dalla Russia esattamente quattro anni fa, nel 2022.

Lo scopo della visita odierna è “riaffermare che l’Europa è fermamente al fianco dell’Ucraina, economicamente, militarmente e durante questo rigido inverno”, sottolineare “il nostro impegno continuo” nel sostenere la “giusta lotta” di Kiev e “inviare un messaggio chiaro sia al popolo ucraino che all’aggressore: non ci ritireremo finché non sarà ristabilita la pace” – “la pace alle condizioni dell’Ucraina”.

Il Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa parteciperanno alla cerimonia, insieme ad altri leader europei.